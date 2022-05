Schritttempo – das ist laut Gesetz die erforderliche Gangart für Radfahrer in der Grazer Schmiedgasse. Doch kaum ein Drahtesel wird so behutsam durch die Gasse in der Innenstadt bewegt, wie das große Radarmessgerät in der Gasse belegt. Immer wieder höre man von Beinahe-Zusammenstößen rücksichtsloser Radfahrer mit anderen Verkehrsteilnehmern, Fußgänger müssten um ihre Gesundheit bangen, mahnt nun FPÖ-Klubchef Alexis Pascuttini.

Gemeinsam mit Parteichef Claudia Schönbacher und anderen Funktionären hat die FPÖ zu Mittag die Gasse kurzerhand gesperrt. Die Forderung "Fahrradfreie Schmiedgasse" prangte auf einem Plakat, das quer über die ganze Gasse gespannt wurde. Radfahrer mussten absteigen, um vorbeizukommen.

FPÖ zwingt die Radfahrer zum Absteigen in der Schmiedgasse

"Danke fürs Absteigen", ruft Schönbacher und verteilt Flugzettel - und erntet von den Radfahrern wenig Verständnis. "Ich muss ja absteigen, wenn Sie da so im Weg stehen. Da brauchen Sie sich nicht bedanken dafür", schimpft eine Frau. Eine kleine Gruppe an Gegendemonstranten fährt mehrmals mit ihren Rädern im Kreis und klingelt jedesmal, wenn sie bei den FPÖ-Funktionären vorbeikommen. Das führt zu kleinen Scharmützel, FPÖ-Klubchef Pascuttini ruft mehrmals "Aua, mein Fuß!", wenn ihm die Radaktivsten vermeintlich zu nahe kommen. Gelächter bei den Funktionären.

Dann kurze Aufregung: "Ein Auto!", ruft ein Funktionär. Aus dem Landhaushof kommend will ein Lieferwagen passieren. "Schnell, Platz machen!", lautet die FPÖ-Parole, die Funktinäre rücken zurück, um das Auto unbehelligt passieren zu lassen. Das passt zum Image der FPÖ, die sich regelmäßig als Autofahrerpartei positioniert und jetzt Stimmung gegen "aggressive Radfahrer" macht und "Kennzeichnungspflicht für Fahrräder" fordert. Eine Gemeinderatsinitiative für eine fahrradfreie Schmiedgasse wird im Juni oder Juli folgen.

Schwentner prüft eine Schmiedgasse ohne Radfahrer

Die zuständige Stadträtin Judith Schwentner prüft allerdings bereits Lösungen. "Im Rahmen der Rad-Offensive ist natürlich auch diese sensible Zone Thema. Es liegen mehrere Vorschläge am Tisch." Klar ist: "In unserer Verkehrspyramide stehen die Fußgänger ja an erster Stelle, gefolgt von den Radfahrern."

Eine der Lösungen ist tatsächlich eine Schmiedgasse ohne Radfahrer, die dafür die Raubergasse zugeschlagen bekommen. Diese Forderung, die Schmiedgasse zur echten Fußgängerzone zu machen, hat zuletzt 2019 der Verkehrsexperte Kurt Fallast erhoben. Und wie denken Sie darüber, machen Sie doch bei unserer Umfrage mit.