Die Fahrradpolizei hat schon erste Strafzettel ausgestellt © Michael Saria

Es ist so weit: In der Grazer Schmiedgasse werden seit Tagen die Radfahrer verstärkt auf geltende Spielregeln aufmerksam gemacht. Seit Jahren ist ja die Debatte um Pedalritter, die zu schnell durch diese Fußgängerzone sausen, ein Dauerbrenner in Graz - zuletzt wurde bekannt, dass zahlreiche Unternehmer in der Gasse gar Unterschriften gesammelt hatten, um die Politik zu einem (wie auch immer gearteten) Einschreiten zu bewegen. Erneut wird dabei auch die Frage diskutiert, ob man die Schmiedgasse nicht für Radler überhaupt sperren sollte - und die Pedalritter stattdessen über die Raubergasse führt.