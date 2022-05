Es waren erste, gewaltige "Kostproben" von jenen Unwettern, die uns womöglich ein heißer Sommer beschert: Sowohl am Dienstag als auch am Mittwochnachmittag gingen über Teile der Steiermark heftige Gewitter nieder. So zog gestern kurz nach Mittag eine Front von der Koralpe Richtung Grazer Bergland und erreichte gegen 14.30 Uhr auch Graz – mit bis zu sieben Zentimeter große Hagelschloßen im Gepäck. Wer zu diesem Zeitpunkt im Auto unterwegs war, konnte live beobachten, wie andere Lenker unter Brücken Zuflucht suchten – und im Radio hören, wie die Antenne-Moderatoren etwa von Pkw berichteten, die "sicherheitshalber" im Grazer Südgürtel-Tunnel stehen geblieben sind. Ist all das überhaupt erlaubt?