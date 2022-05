Am Mittwochabend startet das großartige Grazer Chorfestival Voices of Spirit ja mit einer Reihe von Gratiskonzerten an Locations wie dem Landhaushof, dem Mausoleum oder der Stiegenkirche. (Eröffnung um 18 Uhr im Landhaushof, ab 19 Uhr Konzerte an zehn Standorten bei freiem Eintritt). Einer der charmanten Programmpunkte am Abschlusstag, die "Singing Bim", bei der am Samstag zwischen 12 und 13 Uhr Chöre zwischen Jakomini- und Südtirolerplatz in Straßenbahnen singen, sorgte aber für verwunderte Leser-Anfragen in unserer Redaktion?