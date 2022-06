In vielen Grazer Bezirken

Großer Hinterhof- und Gartenflohmarkt geht heute über die Bühne

Am heutigen Samstag findet in Graz zum zweiten Mal der Hinterhof- und Gartenflohmarkt statt. Am Nachmittag wird die Griesgasse zur Fußgängerzone und zum Streetfoodmarkt.