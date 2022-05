Immobilien-Entwickler und Investoren sind in Graz längst nicht mehr nur in den klassischen guten Lagen aktiv. Vor allem, weil es in guten Lagen ja kaum noch nutzbare Baugrundstücke gibt. Und so fällt nun auch der Startschuss für ein Bauherrenmodell in der Dornschneidergasse an der Ecke zur Puchstraße.