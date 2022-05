Dieser Neustart vor den Toren von Graz, der sowohl die Kulinarik als auch den Thalersee als Ausflugsziel betrifft, nimmt also langsam Form an: Der Neubau des Restaurants biegt in die Zielgerade. Den Baufortschritt können Spaziergänger ja täglich beobachten - nun aber servieren die künftigen Wirte auch inhaltlich neue Kostproben: So steht der Name des Lokals fest - Waldcafé Thalersee. Die Unterzeile "Seit 1925" bezieht sich zum einen auf den Umstand, dass Teile des alten und abgerissenen Restaurants aus diesem Jahr stammten - und zum anderen auf die Tatsache, dass 1925 der Thalersee zu einem "Strandbad" ausgebaut wurde.