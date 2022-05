"Genau hier ist der erste Mann aus den Büschen gesprungen und hat mich angefasst. Da drüben hat der zweite mich am Handgelenk gepackt, immer fester, dann mit der anderen Hand bei der Schulter gehalten. Er wollte mich in die Büsche ziehen." Nein, die Grazer Studentin hat das Erlebte noch nicht verdaut. In der Nacht auf Sonntag, gegen 3.30 Uhr in der Früh belästigten sie zwei Männer, die in gebrochenem Deutsch auf sie einredeten.