"Es ist nicht deine Entscheidung, wo ich sitzen will", ruft Rudi empört. Gerade hat ihn Trafikant Rudolf Größ gefragt, warum er mit anderen eigentlich ausgerechnet immer in der Hans-Sachs-Gasse sitzt. "Es gibt ja viel öffentlichen Raum", so Größ. "Aber dort ist die Bettelmafia", winkt Rudi ab.