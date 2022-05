Am Freitag gegen 18 Uhr kam es in der Starhemberggasse zu einer Rauferei zwischen einem Staatsbürger aus der Türkei und einem aus der Russischen Föderation. Beide Jugendlichen sind 16 Jahre alt, warum sie in Streit gerieten, ist nicht bekannt.

Klar ist aber, dass der Türke mit ausgeschlagenen Zähnen den Kürzeren zog und der Täter daraufhin die Flucht ergriff. Seine Identität ist ausgeforscht, bislang ist er zwar noch flüchtig, die Staatsanwaltschaft Graz sprach aber eine Festnahmeanordnung aus – es wird intensiv nach ihm gefahndet.

Der verletzte Jugendliche wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht.