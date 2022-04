Wetten, dass Judith Schwarz nicht durch die aktuelle Baustelle marschiert, sondern insgeheim durch die fertige Hotellobby, das künftige Frühstücksbuffet schon vor Augen? Jedenfalls schwärmt sie derart von den Details, dass man ihr – inmitten von Handwerkern – diese mentale Reise in die Zukunft locker zutraut. In jenen Räumen in der Schmiedgasse, in denen bis zum Abschied im Vorjahr "Brühl" in Mode war, die nun aber noch im Juli als jüngster Aiola-Nachwuchs von Judith und Gerald Schwarz eröffnet werden.