In der Mariatroster Straße gilt eigentlich Tempo 50, dennoch landete eine 22-Jährige mit ihrem Pkw am Dach. Im Bereich der Mariatroster Teiche kam es Sonntagfrüh gegen 7.30 Uhr zu dem Verkehrsunfall. Die Verletzungen waren so schwer, dass der Notarztwagen im Einsatz war. Die 22-Jährige wurde auf die Chirurgie ins LKH Graz gebracht.

Die Frau war stadtauswärts unterwegs, ist der leichten Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Laternenmast gekracht. Laut Polizei lagen "Merkmale eine Alkoholisierung" vor, ein Alkotest konnte aber aufgrund der Verletzung nicht durchgeführt werden.

Auto am Dach: Ein Unfallzeuge wurde zum Ersthelfer

Ein Unfallzeuge wurde zum Ersthelfer: "Er hat die Frau aus dem Fahrzeug gezogen und erstversorgt", heißt es seitens der Polizei.

Die Freiwillige Feuerwehr Graz war ebenfalls im Einsatz. Sie konnte "ausgeflossene Betriebsmittel" binden und die Straße rasch wieder befahrbar machen.