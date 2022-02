Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zum Verlieben, so ein Wetter im Februar © Fuchs Jürgen

Nach einer Wetterwarnung der ZAMG - Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik hat das Sicherheitsmanagement der Stadt Graz für den heutigen Montag eine Sturmwarnung veröffentlicht:

In fast ganz Österreich weht stürmischer Nordwind, es kann zu Beeinträchtigungen und Schäden kommen. Der Wind soll ab den frühen Vormittagsstunden an Stärke zunehmen, verbreitet seien im Raum Graz zwischen 60 und 70 km/h zu erwarten. An einzelnen Stellen und in exponierten Lagen könnten Böen auch stärker ausfallen. Dazu könne es immer wieder vorübergehend Schauer geben, großteils sei es bei föhnigem Nordwind jedoch aufgelockert und sonnig.

Gewarnt wird unter anderem vor herabstürzenden Ästen oder herumgewirbelten Gegenständen. Auch auf Brücken und exponierten Straßenzügen besteht für Lkw oder bei Fahrten mit großen Anhängern erhöhte Unfallgefahr. Stromausfälle durch umgestürzte Bäume sind ebenfalls nicht ausgeschlossen, auch Kranarbeiten können beeinträchtigt werden.

Handlungsempfehlungen Seien Sie in Wäldern, Parks und Alleen achtsam, rechnen Sie mit herabstürzenden Ästen!

achtsam, rechnen Sie mit herabstürzenden Ästen! Reduzieren Sie im Straßenverkehr auf Brücken und exponierten Straßenzügen die Geschwindigkeit, vermeiden Sie Überholmanöver und halten Sie Abstand!

auf Brücken und exponierten Straßenzügen die Geschwindigkeit, vermeiden Sie Überholmanöver und halten Sie Abstand! Nicht befestigte Gegenstände, die sich außerhalb des Hauses im Garten befinden, in Sicherheit bringen (z.B. Mülltonnen, Wäsche, Blumenkübel, Werkzeuge, Gartenmöbel, usw.)!

die sich außerhalb des Hauses im Garten befinden, in Sicherheit bringen (z.B. Mülltonnen, Wäsche, Blumenkübel, Werkzeuge, Gartenmöbel, usw.)! Rechnen Sie auf den Bergen mit noch höheren Sturmspitzen!

Der Wind hält den Prognosen zufolge bis in die Nachtstunden an und beruhigt sich erst Dienstagmorgen langsam.

Mehr zum Thema Orkanböen bis zu 150 km/h Kaltfront verlangte Feuerwehren alles ab

Nach stürmischem Wochenstart schaut der Frühling vorbei

So richtig entscheiden kann sich das Wetter offenbar nicht. Und das kommt zugegebenermaßen auch ein wenig launisch rüber - was uns letztlich aber recht sein soll, dann am Ende dieser kalt-warmen Periode blühen uns in der Wochenmitte frühlingshafte Temperaturen von bis zu 15 Grad.

Davor wird es aber noch einmal durchwachsen, sagen Meteorologen und Wetterkarten voraus: Schon in der Nacht auf Montag ist die Schneefallgrenze von 1200 auf rund 600 Meter gesunken. Der Montag selbst wird nicht nur ziemlich stürmisch (auf den Bergen sind extreme Windspitzen möglich) und zumindest in der nördlichen Steiermark auch noch einmal winterlich - bei 0 bis 8 Grad im Süden.

Dann allerdings kann man die Übergangsjacke herausholen (gibt es so etwas noch?). Jedenfalls vertschüssen sich schon am Dienstag die meisten Wolken, erst recht dann am Mittwoch - mit Sonne und angenehmen Temperaturen von bis zu 15 Grad. Auch der Donnerstag wird einen auf Frühling machen.