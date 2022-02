Böen mit bis zu 150 km/h am Dachstein, bis zu 112 km/h am Präbichl: Stellenweise war am Montag kein Skivergnügen mehr möglich. Bis zu 40 Zentimeter Neuschnee in höheren Lagen.

Eine von Nordwesten durchziehende Kaltfront sorgte am Montag in der ganzen Steiermark für einen recht ungemütlichen Wochenstart. In der Obersteiermark fiel lokal kräftig Neuschnee, das Problem war aber der stürmische bis orkanartiger Wind. Der Spitzenwert wurde am Dachstein (Hunerkogel) gemessen: 150 km/h. In Mariazell erreichten die Böen am Nachmittag zeitweise 95 km/h, am Schöckl am Abend rund 84 km/h.