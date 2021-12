Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Wer "Shredopedie" auf Instagram folgt, bekommt die Extremsport-Videos aus Graz direkt aufs Handy. Und sie haben es schon wieder getan: Wie schon letzten Winter sind sie mit ihren Brettln auf den Schloßberg gepilgert haben aus Schnee Rampen und Schanzen gebaut und mit der Kamera im Anschlag ein sehenswertes Free-Skiing-Video der Marke DyT-Video – also "Do your Thing" (ebenfalls auf Insta vertreten) beim Uhrturm gedreht. Aber sehen Sie selbst: