Sonntag zu Mittag sind die Grazer Christkindlmärkte verspätet in ihre Hauptsaison gestartet. Die Händler sind wegen der Corona-Regeln verunsichert, aber hoffnungsvoll.

Eigentlich hätte der Christkindlmarkt auf dem Hauptplatz ja erst am Dienstag aufsperren sollen. "Wir wollten einfach sicher gehen, dass wir die strengen Corona-Auflagen auch alle erfüllen", sagt der Veranstalter Christoph Katschner: "Doch als die Standler dann gehört haben, dass andere Märkte schon heute starten, haben wir uns entschlossen alles fertig zu machen und auch jetzt zu beginnen." Verkaufsstände und Fahrgeschäfte sind schon am Markt, die Gastro-Stände vom Waffelstand bis zu Punschhütten dürfen erst am 17. Dezember aufsperren.