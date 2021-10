Leutgeb nach Robbie-Coup"Muss ich vertagte Shows 2022 absagen, zahle ich Gutscheine an Fans aus"

Der Grazer Klaus Leutgeb setzt mit Mega-Konzert von Robbie Williams zum Gig-Hattrick in München an. So skizziert er seinen Weg aus der Coronakrise.

Robbie und Klaus nehmen das Konzertjahr 2022 gemeinsam ins Visier © Leutgeb Entertainment Group

Mit den Mega-Shows von Andreas Gabalier (6. August) und Helene Fischer (20. August), die ihr erstes Konzert in Deutschland seit vier Jahren gibt, hat er für 2022 schon zwei Gigs mit einem Potenzial von 150.000 Fans auf der Messe München programmiert. Jetzt setzt der Steirer Klaus Leutgeb zum Hattrick an und kündigt für 2022 ebendort das exklusive Robbie-Williams-Mega-Konzert im Raum Deutschland/Schweiz/Österreich an. Nach eineinhalb Jahren Corona-Pause will er mit seiner Leutgeb Entertainment Group wieder durchstarten.