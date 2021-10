Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Comeback in Graz

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Getestet und geimpft wird auf dem Grazer Messeareal immer noch - aber gleichsam "im Hinterhof". An vorderer Front wurde in den letzten Tagen noch der 3G-Check gemacht und Besucher wurden registriert - aber hier geht es eben doch um den Messebesuch. Nach Monaten des Stillstands ist auf dem Ausstellungsareal in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße wieder richtig viel los.