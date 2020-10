Essbare Kunstwerke"Mimi" eröffnet in Graz eine neue Erlebnisbäckerei

Facebook

Doch, das rechts neben Marie Prein ist eine Torte © Prein (2)

Trotz der Alltagshektik und der tristen Nachrichtenlage ist sie manchen als kleiner Lichtblick bereits aufgefallen – die frische Folie hinter den derzeit noch versperrten Auslagen am Grazer Geidorfplatz. „Mimi’s Graz“ ist hier an der Ecke Glacis/Heinrichstraße zu lesen, samt Herz und Cupcake. Dahinter steckt Marie Prein: Die 28-Jährige („Mein Bruder hat mich als Kind Mimi genannt“), die jahrelang in der Gastronomie und in der Eventbranche gearbeitet hat, will ab November essbare Kunstwerke backen.