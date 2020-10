Leider ist es am Freitag erneut zu einem Verkehrsunfall in Graz gekommen. Dieser wirkte sich auch auf den Öffi-Verkehr auswirkt.

Ersatzverkehr für die Linien 3 und 5 © Jürgen Fuchs

Auch wenn es naturgemäß nebensächlich ist und das Wohl der verletzten Personen im Vordergrund steht - ereignet sich in Graz ein Unfall, so wirkt sich dieser unmittelbar auch auf den öffentlichen Verkehr aus. Dies war erst am gestrigen Donnerstag der Fall, als beim Eisernen Tor leider eine Straßenbahngarnitur einen Fußgänger erfasste. Und das war auch am Freitagvormittag so: Ein Verkehrsunfall in Graz-Andritz wirbelte den Fahrplan der Linien 3 und 5 durcheinander.