45.000 Buchungen gab es seit dem tim-Start vor vier Jahren © Jürgen Fuchs

Im Jahr 2016 kam in Graz das Projekt "tim" ins Rollen: Am Hasnerplatz wurde eine Art mobile Wundertüte bereitgestellt - inklusive Autos zum Ausleihen und E-Ladestationen zum Nutzen. All das direkt neben der Öffi-Haltestelle. Seit damals sind viele weitere tim-Standorte hinzugekommen, auch im Grazer Umland. Gestern nun eröffneten Bürgermeister Siegfried Nagl, Verkehrsreferentin Elke Kahr und Holding-Graz-Vorstand Wolfgang Malik den jüngsten Standort im Grazer Zentrum - am Eisernen Tor in Richtung Dorotheum.