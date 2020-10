Facebook

Am Freitag ist vorübergehend vieles anders © Jürgen Fuchs

Am heutigen 16. Oktober rufen Aktivisten von Fridays for Future, Move It und anderen Organisationen zum sogenannten "Ringradeln" in Graz auf. Bei dieser Demo auf Rädern, die am Grazer Opernring startet, fordern sie unter anderem eine autofreie Grazer Innenstadt und einen Ring-Radweg.