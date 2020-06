Facebook

Ab 15. Juni wird auch am Glacis gewerkt © Michael Saria

Autofahrer, aufgepasst! Zu den laufenden Baustellen in Graz kommen ab Montag, den 15. Juni, ganz frische hinzu. So werden am Glacis (zwischen Elisabeth- und Leonhardstraße) Gehsteige erneuert, die Fahrbahnen saniert und eine neue Bushaltestelle errichtet – also werden hier bis Mitte Juli vorübergehend Fahrspuren zusammengelegt.