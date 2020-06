In Graz-Puntigam und in Seiersberg haben ab heute gleich zwei Vergnügungsparks im Großraum eröffnet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch Breakdance und Co warten auf Passagiere © Ballguide

"Schön ist so ein Ringelspiel. Das is a Hetz und kost net viel", sang einst auch Peter Alexander den Wiener Klassiker. Ab heute kann man diesem Spaß in und um Graz gleich in zwei Vergnügungsparks frönen. In Puntigam und Seiersberg haben diese zu Fronleichnam geöffnet. Nebst den rassigeren Fahrgeschäften, die enorme Fliehkräfte freisetzen, gibt es auch die Klassiker wie Kettenkarussell und Autodrom.