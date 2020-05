Facebook

Abendstimmung in Graz einmal anders: Auf den Grottenhof-Feldern entlang der Krottendorfer Straße wächst auch Klatschmohn © A. W. Tengg

1. Das Pfingstwetter für Graz



Für das aktuelle Tiefdruckgebiet hat Isolde die Wetterpatenschaft übernommen und gedämpfte Temperaturen und wechselhaftes Wetter im Gepäck. Am Pfingstsonntag ziehen rasch dichte Wolken auf und im Laufe des Tages breitet sich von Nordosten her Regen aus. Im Grazer Becken ist vor allem am Nachmittag mit leichten Regenschauern zu rechnen. Bei lebhaftem Nordwestwind und mit Höchsttemperaturen um 16 Grad ist es weiterhin zu kalt für Ende Mai.

Am Pfingstmontag lockern die Wolken nach und nach auf und es scheint zwischendurch die Sonne. Es bleibt überwiegend trocken. Windig, aber etwas wärmer mit Tageshöchstwerten bis 20 Grad.