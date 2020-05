Facebook

Auf dem Weg in das lange Wochenende © A. W. Tengg

1. Das 2-Tage-Wetter für Graz



Zu Christi Himmelfahrt am Donnerstag setzt sich im Laufe des Vormittags in der gesamten Steiermark vorwiegend sonniges Wetter durch, teilweise ist es für ein paar Stunden sogar wolkenlos. In weiterer Folge entstehen dann vielfach Quellwolken, die zwar harmlos bleiben und kaum zu Schauern führen, den Sonnenschein aber länger trüben können. Es weht weiterhin spürbarer Wind aus nördlichen Richtungen. Frühtemperaturen ab 10 Grad, Tageshöchstwerte um 21 Grad.

Am Freitag gibt es meist sonniges Wetter, tagsüber entstehen dann ausgehend vom Bergland wieder stärkere Quellwolken. Für Regenschauer reicht es aber nicht. Höchstwerte um 20 Grad.