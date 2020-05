Facebook

Es wird eine "kurze Woche" mit dem Feiertag am Donnerstag © A. W. Tengg

1. Das 2-Tage-Wetter für Graz



Der Mittwoch startet noch durchwegs bewölkt. Mit teils lebhaftem Wind aus nördlichen Richtungen lockern die Wolken im Laufe des Vormittags dann zeitweise auf und es gehen sich in weiterer Folge auch einige sonnige Abschnitte aus. Es bleibt dabei in den meisten Regionen trocken, einzelne Schauer sollte es nur im Norden geben. Mit Tageshöchstwerten knapp über 20 Grad ist es etwas kühler.

Zu Christi Himmelfahrt am Donnerstag setzt sich in der Steiermark wieder trockenes und recht freundliches Wetter durch. Ungetrübt wird es aber nicht sein. Es weht weiterhin spürbarer Wind aus nördlichen Richtungen. Frühtemperaturen um 10 Grad, Tageshöchstwerte bis 22 Grad.