Blick auf den Geidorfplatz © A. W. Tengg

1. Das 2-Tage-Wetter für Graz



Am Mittwoch ziehen aus Südwesten immer wieder Wolkenfelder durch, die Sonne zeigt sich zeitweise. Der Wind kommt aus südlichen Richtungen und weht dabei mäßig, am Nachmittag in den Föhnstrichen auch lebhaft. Mit ihm wird es wieder merklich wärmer, die Höchsttemperaturen liegen bei bis zu 22 Grad.

Am Donnerstag dürfte es in der Steiermark zweigeteiltes Wetter geben. Im Norden hält sich hartnäckige Bewälkung und die Temperaturen gehen zurück. Vom Mur- und Mürztal südwärts ist es wärmer und es zeigt sich häufiger die Sonne. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 22 Grad. Wind aus Nordwest bis Südost.