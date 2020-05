Facebook

Die Augartenbucht wurde auf Anhieb zu einem beliebten Ziel der Grazer © Gerald Winter-Pölsler

Immerhin sind noch alle Bänke heil. Dennoch hat es in der Nacht auf Sonntag erneut Vandalenakte in der Augartenbucht gegeben. Das hat Klaus Strobl, Bezirksvorstehen in Jakomini, bei einem morgendlichen Spaziergang entdeckt. "Das ist wirklich ärgerlich, wie sorglos diese nächtlichen Schmierfinken mit öffentlichem Eigentum umgehen", so Strobl. Und legt nach: "Schämt Euch!"