Gelöster Parkschein - obwohl zu diesem Zeitpunkt nicht kontrolliert wurden © KK, KLZ/Hoffmann

Man verkneife sich bitte jegliche Schadenfreude aufgrund des Wiener Kennzeichens: Die dazugehörige Lenkerin oder der Lenker löste jedenfalls am vergangenen Feiertag, dem 1. Mai, in der Grazer Bürgergasse einen Parkschein. Gültig bis zum 2. Mai, 12 Uhr, wie der Kleinen Zeitung vorliegende Fotos zeigen. Der "Haken" an der Sache: An diesen Tagen wurde in Graz die Gebührenpflicht bekanntlich gar nicht kontrolliert.