Weiterhin Ärger in Graz über die neuerliche Sperre der Bezirkssportplätze. Wird am 15. Mai alles wieder gut?

Momentan ist die Stimmung bei viele jungen Sportlern ein bisschen am Boden © Stock.Adobe.com/Ljupco Smokovski

Der Ärger ist noch längst nicht verraucht: Nach wie vor wurmt es Stadtregierern wie Spitzenbeamten in Graz, dass am gestrigen Mittwoch die Bezirkssportplätze wieder komplett schließen mussten - nachdem man zuvor vom Sportministerium grünes Licht erhalten hatte, wie man betont. Dennoch keimt parallel Hoffnung auf: Wird am 15. Mai alles wieder gut und jeder Sportplatz ohnehin geöffnet?