Schediwy und Co.Geschäftssterben: Neue Agentur soll Grazer Altstadt retten

Geschäftssterben in der Herrengasse: Politik diskutiert Ideen zur Förderung und Attraktivierung der City. Stadtchef Nagl kündigt Management für Altstadt und Bezirkszentren an.

Unternehmer wie Händler diskutieren derzeit lebhaft © Jürgen Fuchs

Schon vor der Corona-Krise haben in der Grazer Innenstadt Schediwy in der Sporgasse oder Gerry Weber im Rathaus die Segel gestrichen. Dann kamen die Insolvenzen von Eckstein und Baumgartner hinzu – und nunmehr sind es sogar in der Herrengasse schon acht Geschäftslokale, die leerstehen. Die Probleme des Standorts Altstadt verschärften sich – auch in Folge der Covid-19-Beschränkungen massiv.