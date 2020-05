Plus 82,6 Prozent ist die Zahl der Arbeitslosen in der Landeshauptstadt im April im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Vor allem in der Gastronomie ist die Arbeitslosigkeit hoch. © APA

Der Ballungsraum Graz ist wirtschaftlich natürlich der Herzmuskel des Landes Steiermark, dementsprechend schlägt hier auch die Arbeitslosigkeit in Krisenzeiten mit besonders schmerzhaften Zahlen zu. Mehr als ein Drittel aller steirischen Arbeitslosen sind in Graz: Absolut sind im April 2020 beim AMS 26.037 Grazer arbeitslos gemeldet (das bedeutet ein Plus von 82,6 Prozent im Vergleich zum April 2019). In der Steiermark sind es aktuell 62.889 - und damit um 100 Prozent mehr als im April des Vorjahres.