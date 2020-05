Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Auch in der Sporgasse gibt es Leerstand. © Saria

Sie sind ja nur bedingt ein offenes Geheimnis: Die Geschäftsmieten in Innenstadtlage. Bei bestehenden Verträgen gibt es nicht immer Einblick, Händler und der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl sprechen von bis zu 100 Euro pro Quadratmeter, was sich der Handel einfach nicht mehr leisten könne. Eine Folge: Immer mehr Leerstand, jetzt auch schon in der Herrengasse. Wir haben uns einige Mietpreisbeispiele von zentralen Lagen angesehen, die - weil Makler ja leerstehende Geschäfte über Immobilien-Portale wie willhaben.at zu Markte tragen - hier einsehbar sind.