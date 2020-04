Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Bauernmarkt im Gastgarten sitzen - ab 15. Mai soll das mit Einschränkungen wieder möglich sein © Gregor Hiebl/Ballguide

War es kurz vor Ostern noch nicht klar, ob die Bauernmärkte in Graz weiter offen halten können, geht man nun auf den Märkten von Woche zu Woche einen Schritt in Richtung "Normalität". Diszipliniertes Anstellen vor den Verkaufsständen und Abstandhalten bewahrte die Märkte im letzten Moment vor dem Aus. Auch die Gärtnereien sind mittlerweile wieder zurück. Durften vor dem Palmsonntag nicht einmal Palmkätzchen am Markt verkauft werden, so kann man sich jetzt wieder mit Blumen, Kräutern und Jungpflanzen eindecken.