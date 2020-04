Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Italien-Liebhaber haben Grund zur Freude: Morgen kehrt mit Macello am Lendplatz ein kleines Stück italienische Kulinarik aus dem Winterschlaf zurück.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Prosciutto und Polpetti gibt es jetzt an jedem Wochenende am Lendplatz abzuholen © Jürgen Fuchs

"Prosecco und Tratscherl" beim Italiener Macello am Lendplatz gehören für Grazer Italien-Liebhaber zum Sommer. Inhaber und Betreiber Hannes Messner hat daher angekündigt, am morgigen Freitag in die Saison zu starten – Corona zum Trotz.