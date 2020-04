Facebook

Ein letztes Mal wird der hundert Jahre alte Ofen für die Hand-gezogenen Strudel eingeheizt, ein letztes Mal strömt der unverwechselbare Duft aus der Backstube in den Verkaufsraum, ein letztes Mal stellen sich die Stammkunden bis auf die Straße an. "Es war ein Geschenk, jeden Tag den Beruf ausüben zu können, der einem am meisten Freude bereitet", sagt Andreas Strohmayer, Leiter der Bäckerei in fünfter Generation.