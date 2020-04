Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Was zu Beginn der Corona-Krise irritierte, ist jetzt normal: Der Mund-Nasen-Schutz wurde zum ständigen Alltagsbegleiter. Auch in Graz hält man sich konsequent daran. Wie geht es Ihnen dabei?

Maskenpflicht: Auch Öffi-Nutzer zeigen sich diszipliniert © Juergen Fuchs

Ob freundliches Lächeln oder verzogener Mund: beides bleibt in diesen Tagen für andere oft unsichtbar. Und mit einer Mund-Nasen-Maske geben sich manche auch wortkarger. Aber ein Blick sagt ohnehin mehr als tausend Worte und so intensiviert die Corona-Krise zumindest unseren Augenkontakt. Mit der Zeit kommt auch die Routine im Umgang mit der Maske. In Graz gibt es jetzt sogar Masken aus dem Automaten.