Ab 14. April müssen nun auch Fahrgäste in Bus, Bim und Bahn einen Schutz tragen. Was das in der Praxis heißt - und wer das kontrolliert.

Ab Montag müssen Fahrgäste Masken tragen © Jürgen Fuchs

Ab Dienstag, 14. April, ist es nun also auch in öffentlichen Verkehrsmitteln so weit: Fahrgäste müssen beim Einsteigen in Bus, Straßenbahn und Co. eine Schutzmaske tragen. Oder besser gesagt einen "Schutz" - denn ob es sich um eine gekaufte, eine selbstgenähte Maske oder gar nur um ein Tuch handelt, das vor Mund und Nase gehalten wird, ist nach ersten Informationen egal.