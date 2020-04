Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Erste Auswertung zentraler Zählstellen zeigen ein überraschendes Bild: Der Autoverkehr in Graz ist coronabedingt "nur" um gut die Hälfte eingebrochen.

Immer wieder ist der vierspurige Glacis derzeit wie leergefegt. Die Zahlen zeigen aber: Der Autoverkehr hat sich "nur" halbiert © Stefan Preis

Es sind zwei gegensätzliche Eindrücke, von denen man derzeit immer wieder hört. Einerseits ist es "surreal", wie es der Grazer Fotograf Stefan Preis formuliert. Er hat in den vergangenen Tagen die leergefegten Straßen seiner Heimatstadt dokumentiert. Andererseits wundern sich auch regelmäßig Menschen, dass immer noch so viel Autoverkehr in Graz herrscht.