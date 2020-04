Kleine Zeitung +

Bauernmärkte Auch am Bauernmarkt gibt es ab Mitte nächster Woche Schutzmasken

Anders als in Supermärkten müssen derzeit am Bauernmarkt keine Schutzmasken getragen werden. Sehr viele Marktbeschicker werden ab kommender Woche trotzdem Masken an ihren Ständen bereithalten.