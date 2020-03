Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Corona Latte" © Petz

"Hier ein Video, das in unserem Garten entstanden ist! Unser Sohn ist von der Saisonarbeit in Saalbach vorzeitig mach Hause gekommen und hat sich in freiwillige Quarantäne begeben! 😀 Liebe Grüße Eva Petz"