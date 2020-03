Ein Antonov-Flug am Samstag in der Früh sorgte für erhebliche Lärmentwicklung und zunächst für Rätselraten bei Austro Control und Bundesheer.

Antonov sorgte für Lärmentwicklung © KLZ/Leodolter

Laut Austro Control gab es wie berichtet am Samstag in der Früh nur einen einzigen Flug, der unseren Luftraum passierte - laut Flightradar eine Antonov auf dem Weg von Leipzig nach Pristina. Austro Control konnte zunächst aber nicht glauben, dass dieser Flug in 7000 Metern Höhe so viel Lärm machte, und so zahlreiche Beschwerden auslöste.