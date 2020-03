Kleine Zeitung +

Betrugsmascherl Voreilige Warnung vor falschen Gesundheitsbeamten

Nach Salzburg kursiert auch in Graz die Warnung vor Leuten mit Mundschutz, Schutzanzug etc., die sich als Gesundheitsbeamte ausgeben, um Zutritt in fremde Wohnungen zu erhalten. Der Polizei liegen keine Anzeigen vor.