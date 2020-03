In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Bus und Straßenbahn verkehren in Graz weiterhin. Allerdings wird der Takt heruntergefahren.

Öffis verkehren in Graz weiterhin © Juergen Fuchs

Alle, die nach wie vor auf Bus und Bahn in Graz angewiesen sind, können beruhigt sein: Die Fahrer und Fahrerinnen der Holding Graz sind auch in der kommenden Woche im Einsatz. (An dieser Stelle - ein Danke auch von unserer Seite dafür!)