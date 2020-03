Ein glosender Holzstamm im historischen Gemäuer löste einen Feuerwehreinsatz mitten am Grazer Hauptplatz aus.

Über die gelbe Spirallutte wurde der Rauch abgesaugt © Berufsfeuerwehr Graz

Wo Rauch ist, ist auch Feuer, heißt es. In diesem Fall stimmte das Sprichwort zum Glück nicht. In einer Galerie am Grazer Hauptplatz wurde Mittwochmittag eine starke Rauchentwicklung festgestellt, ein Brand ist allerdings nicht ausgebrochen.