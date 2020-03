Facebook

Seit 15 Jahren ist Ali Olgun schon im Geschäft. Am Donnerstag (12.3), eröffnet der Grazer sein neues Restaurant: „Ali mit Alles“. Den Ort dafür hat er in der Heinrichstraße gefunden. „Wir haben uns vor der Eröffnung in der Gegend umgehört und mit den Studenten gesprochen. Alle haben sich einen Kebabladen gewünscht“, so Olgun gegenüber der Kleinen Zeitung.