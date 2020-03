Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die schönsten Hunde vieler Rassen wurden an diesem Wochenende in Graz gekürt © Stefan Pajman/Ballguide

Es wird nicht die letzte Großveranstaltung gewesen sein, die in derzeit Besuchereinbrüche hinnehmen muss: In der Grazer Messehalle A fand an diesem Wochenende die "Internationale Hundeausstellung 2020" statt. "Es waren sicher um zwei Drittel weniger Besucher als sonst", beklagen die Organisatoren kurz vor Schluss der Veranstaltung.