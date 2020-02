Claudia und Wolfgang Kaspar eröffnen heute in Seiersberg Kaspars Genussmacherei. Dort bieten sie ab sofort Grillseminare an.

Claudia und Wolfgang Kaspar © KK

Sechs Jahre lang haben Claudia und Wolfgang Kaspar Grillseminare für die Firma Weber veranstaltet, nun setzen sie ihre Arbeit unter eigenem Namen und in einem neuen Geschäftslokal fort. Am heutigen Samstag eröffnen sie mit einem großen Fest Kaspars Genussmacherei am Mühlfederweg 30 in Seiersberg.