Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Alexander Danner

Eine große Demonstration ist eigentlich erst für den 26. Februar geplant, dennoch versammelt sich bereits am Freitagabend rund 100 Menschen am Grazer Hauptplatz, um "gegen rechten Terror" zu demonstrieren. Es war eine spontane Kundgebung in Solidarität mit den Opfern des Anschlages in Hanau. In der deutschen Stadt wurden zehn Menschen erschossen, der Täter, der sich am Ende selbst richtete, hatte offenkundig rechtsextreme Motive.